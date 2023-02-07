Свежие потери землетрясения, хорошие вести из Швейцарии и новый завод дронов рф: топ новостей, которые вы могли проспать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Собрали новости, которые могли пройти мимо вас
Ночь на вторник, 7 февраля, прошла для украинцев относительно спокойно, только с одной тревогой, однако есть другие новости, вызывающие беспокойство.
"Телеграф" собрал коротко о главных новостях вечера и ночи, которые Вы могли пропустить.
Разрушительное землетрясение в Турции
В течение следующих часов после землетрясения в Турции было зафиксировано три толчка силой более 6 баллов и не менее 77 толчков силой более 4 баллов, подсчитала Геологическая служба США.
По последним данным в результате землетрясения количество подтвержденных погибших возросло до 2921 человека в Турции, а в Сирии – до 1293 человек.
Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля может возрасти в восемь раз, — считает старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд.
Швейцария наконец-то может оставить нейтралитет
Швейцария может отказаться от многолетнего статуса нейтралитета и позволит экспорт оружия в Украину, — к соответствующему решению швейцарских политиков подталкивают представители оборонно-промышленного комплекса и настроения в обществе, пишет Reuters.
"Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира", – заявляет Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии FDP.
Новый оружейный завод россии
6 февраля стало известно, что россия и Иран обсуждают вероятное строительство нового завода в рф, который сможет производить не менее 6000 БпЛА для войны, которые станут вызовом для украинских защитников.
Эксперты американского Института изучения войны (ISW) считают, что россия могла приобрести компоненты для ударных беспилотников в США из-за неэффективности западных санкций против Ирана и россии.
Обстрел Харьковщины
Вечером 6 февраля враг попал в здание поликлиники в Волчанске Харьковской области, также задело автомобили.
"Гвардия наступления" пополняется
2 февраля в МВД начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий, каждый желающий может выбрать себе военное подразделение по духу, записаться, пройти обязательную многомесячную боевую подготовку.
Уже подали заявки более 8 тысяч добровольцев, больше всего — в Нацгвардию. С каждым будет проведено собеседование, военно-больничная комиссия, проверки физических, ментальных способностей и т.д. Набор будет длиться 60 дней.
Оперативно следить за обстановкой на фронте можете с помощью нашей онлайн-трансляции: Война – день 349: россияне давят и пытаются окружить Бахмут.