Україну накриють сильні морози: синоптик сказав, до чого готуватись і коли чекати тепла

В Україну йдуть сильні нічні морози

Нинішня зима продовжує подавати сюрпризи і прогнозованому на лютий майже весняному потеплінню передуватиме сильне похолодання.

Такий прогноз ексклюзивно для "Телеграфа" у середу, 8 лютого, дав кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, наразі погодні умови в більшості європейських країн та України в тому числі визначає великий та малорухливий антициклон "Elisabeth" із центром над західними областями України та Карпатами. В умовах відсутності хмарності нічна температура помітно знизилася, особливо у західних та північних областях, де на ранок 8 лютого фіксувалися значення до -14…-19 °С.

"Вплив згаданого антициклону на погоду в Україні збережеться ще на найближчі три доби. Тому опадів не очікується, лише вдень 11 лютого атмосферний фронт атлантичного походження стане причиною невеликих опадів у вигляді снігу в західних та місцями північних областях", — розповів Кібальчич.

Температура повітря 9 і 10 лютого прогнозується нижче за норму, особливо в нічний час і складе -12...-17 °С, місцями -18...-23 °С; у південних областях -6...-11 °С. Вдень повітря прогріватиметься до -4…+1°С.

Проте вже з 11 лютого на більшій частині України характер погоди зміниться. Відбудеться потепління до позитивних значень температури вдень та невеликих морозів у нічний час. І лише у північних і східних областях температурне тло залишиться ще досить низьким – вночі -5…-10 °С, удень 0…-5 °С.

Синоптична ситуація в Європі, де видно місце розташування антициклону "Elisabeth", його розміри та конфігурація

Протягом 13-17 лютого в Україні середня очікувана температура повітря буде в межах кліматичної норми, але все ж таки вищі температурні показники варто очікувати мешканцям західних та південних областей. Періодично проходитимуть невеликі опади переважно у вигляді снігу, на заході та півдні з дощем. Однак у результаті переважання підвищеного атмосферного тиску протягом прогнозованого періоду сумарна кількість опадів буде дуже невеликою.

Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків майбутня весна в Україні очікується холодною і навіть морозною.