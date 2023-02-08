Украину накроют сильнейшие морозы: синоптик сказал, к чему готовиться и когда ждать тепла

В Украину идут сильные ночные морозы

Нынешняя зима продолжает преподносить сюрпризы. И прогнозируемому на февраль почти весеннему потеплению будет предшествовать сильное похолодание.

Такой прогноз эксклюзивно для "Телеграфа" в среду, 8 февраля, дал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на данный момент погодные условия в большинстве европейских стран и Украины в том числе определяет обширный и малоподвижный антициклон "Elisabeth" с центром над западными областями Украины и Карпатами. В условиях отсутствия облачности ночная температура заметно снизилась, особенно в западных и северных областях, где на утро 8 февраля фиксировались значения до -14…-19 °С.

"Влияние упомянутого антициклона на погоду в Украине сохранится ещё на ближайшие трое суток. Поэтому осадков не ожидается, только днём 11 февраля атмосферный фронт атлантического происхождения станет причиной небольших осадков в виде снега в западных и местами северных областях", — рассказал Кибальчич.

Температура воздуха 9 и 10 февраля прогнозируется ниже нормы, особенно в ночное время и составит -12…-17 °С, местами -18…-23 °С; в южных областях -6…-11 °С. Днём воздух будет прогреваться до -4…+1 °С.

Однако уже с 11 февраля на большей части территории Украины характер погоды изменится. Произойдёт потепление до положительных значений температуры днём и небольших морозов в ночное время. И только в северных и восточных областях температурный фон останется ещё довольно низким – ночью -5…-10 °С, днём 0…-5 °С.

Синоптическая ситуация в Европе, где видно местоположение антициклона "Elisabeth", его размеры и конфигурация

В течение 13 – 17 февраля в Украине средняя ожидаемая температура воздуха будет в пределах климатической нормы, но всё же более высокие температурные показатели стоит ожидать жителям западных и южных областей. Периодически будут проходить небольшие осадки преимущественно в виде снега, на западе и юге с дождём. Однако в результате преобладания повышенного атмосферного давления в течение прогнозируемого периода, суммарное количество осадков будет весьма небольшим.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков предстоящая весна в Украине ожидается холодной и даже морозной.