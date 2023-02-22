Екс-міністра підозрюють у зловживанні владою на 30 млн доларів

Екс-міністр та його заступник лобіювали прінтіє законопроекту про незаконні збори з судів у морпорті

Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомило про підозру екс-міністру інфраструктури України та його колишнього першого заступника. Їм інкримінують зловживання владою, яке завдало державі збитків на 30 млн. доларів.

Про це сказано в повідомленні НАБУ. Імена не повідомляються, але, найімовірніше, йдеться про Андрія Пивоварського та його заступника Володимира Шульмейстера.

Слідчі встановили, що в липні 2015 року тоді ще чинний міністр разом зі своїм заступником та за сумісництвом головою Тарифної ради Мінінфраструктури лобіювали наказ про корабельні збори. Згідно з документом, із суден у морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати корабельний збір і приватні компанії у співвідношенні 50:50. Це було порушення закону, оскільки такий збір стягувати мають право лише держпідприємства.

Слідчі з’ясували, що наказ було ухвалено без належного економічного обґрунтування та всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП "АМПУ". При цьому одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, підозрювана НАБУ та САП у корупції в ПАТ "ДПЗКУ", яка знаходиться в розшуку та під санкціями РНБО.

Раніше "Телеграф" повідомив, що нардеп Трухін зізнався в тому, що намагався дати хабар поліцейському після ДТП. У САП повідомили, що він уклав угоду із прокурором.