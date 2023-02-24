Окупанти знову щось задумали: у ЗСУ вказали на тривожну ознаку

У Чорному морі подвоїлася кількість російських кораблів

Російські окупанти вивели додаткові кораблі в Чорне море, тим самим збільшивши їхню кількість вдвічі порівняно з ранком 24 лютого. Тому у ЗСУ не виключають чергового ракетного удару по Україні.

Як йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь", на бойовому чергуванні перебувають 8 кораблів, серед яких один ракетоносій, що має на борту до восьми крилатих ракет "Калібр".

"На тлі активності ворожої авіації це може свідчити про підготовку до ракетної атаки, а також ударів дронами", — йдеться у повідомленні.

Військові закликають українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і після її оголошення перебувати в укриттях чи дотримуватися правила двох стін.

Також повідомляється, що окупанти можуть використовувати артилерію для обстрілу прифронтових областей.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів "Телеграфу", що значне загострення на Харківському напрямку очікується наприкінці лютого.

Своєю чергою полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що саме може зупинити великий наступ Росії на сході України.