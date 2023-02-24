Оккупанты снова что-то задумали: в ВСУ указали на тревожный признак

В Черном море удвоилось количество российских кораблей

Российские оккупанты вывели дополнительные корабли в Черное море, тем самым увеличив их количество в два раза по сравнению с утром 24 февраля. Поэтому в ВСУ не исключают очередного ракетного удара по Украине.

Как говорится в сводке Оперативного командования "Юг", в настоящее время на боевом дежурстве находятся 8 кораблей, среди которых один ракетоноситель, имеющий на борту до восьми крылатых ракет "Калибр".

"На фоне активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударов дронами", — говорится в сообщении.

Военные призывают украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги и после ее объявления находиться в укрытиях или пользоваться правилом двух стен.

Также сообщается, что оккупанты могут использовать артиллерию для обстрела прифронтовых областей.

Как сообщалось ранее, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал "Телеграфу", что значительное обострение на Харьковском направлении ожидается в конце февраля.

В свою очередь полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что именно может остановить большое наступление рф на востоке Украины.