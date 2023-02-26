Поляки змінили процедуру перетину кордону: що варто пам'ятати українцям

Українці, котрі змогли отримати статус PESEL UKR на польській землі, мають додаткові зобов'язання

Під час дії воєнного стану виїзд за межі України став проблемою для частини населення. Зокрема, є лише окремі категорії чоловіків призивного віку, які можуть перетнути кордон. А нещодавно додаткові нюанси прописала і прикордонна служба Польщі, змінивши процедуру в'їзду всередину країни. Зокрема, це стосується тих українців, які за час повномасштабної війни з росією встигли отримати документ PESEL UKR.

Про це нагадали на сайті Держприкордонної служби України. Так, особи, які тимчасово виїжджали із Польщі до України, а тепер повертаються, мають щоразу пред'являти спеціальний е-документ diia.pl. Це дозволить їм знову користуватися набутим раніше правом на тимчасовий захист, знаходячись на території іншої держави.

Також демонстрація diia.pl представникам Прикордонної варти Польщі, які здійснюють паспортний контроль, убереже від втрати статусу PESEL UKR. Це стосується тих, хто їде з України працювати за кордоном чи має іншу мету поїздки.

Слід зазначити, що правила розповсюджуються на українців, котрі виїжджали з Польщі менше, ніж на 30 днів.

Якщо вчасно не повідомити прикордонників про свій статус завдяки електронному документу, українця можуть не включити до спеціальних реєстрів, на основі яких видається PESEL UKR. Це загрожує втратою чисельних соціальних прав, тож слід бути максимально уважними.

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