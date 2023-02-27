Заяву про шлюб тепер можна подати у "Дії": що спростилося для українців

Українцям тепер не потрібно витрачати багато часу, щоб укласти шлюб

В додатку "Дія" з’явилася зручна функція подання заяви про шлюб. Тепер українці в режимі онлайн можуть обирати місце, час формат та зал, де планується проведення урочистої церемонії.

Про це сьогодні, 27 лютого, у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"10 хвилин онлайн замість походів у ДРАЦС (Держреєстр актів цивільного стану громадян. — Ред.) заповнення паперових заяв, перевірки у держреєстратора, витрати часу у банку та інших зовсім неромантичних речей", — йдеться у повідомленні.

Так, на порталі "Дія" користувачеві буде необхідно вибрати місце, час формат і зал, після чого ДРАЦС направить на електронну пошту відповідь і деталі майбутньої церемонії.

"Далі вам потрібно тільки не забути з’явитися в ДРАЦС у день одруження. Менше бюрократії — більше кохання", — написав Федоров.

Зазначається, що розписатися у форматі онлайн не можна. Зареєструвати шлюб можна лише у відділі ДРАЦС за особистої присутності нареченого та нареченої.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український додаток "Дія" зацікавив США. Його хочуть адаптувати і для інших країн.