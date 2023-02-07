"Розширили географію": у Мінцифрі розповіли, де українці можуть отримати LED-лампочки

Вже понад мільйон українців замовили обмін ламп розжарювання на LED-лампи через Дію

В Україні розширюють географію послуг з обміну ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи через додаток Дія. Проект із заміни лампочок стартував у нашій країні наприкінці січня поточного року.

Наразі маю можливість отримати LED-лампи у всіх містах та селищах міського типу, крім Дніпропетровської та Донецької областей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, у цих двох областях послуга також буде доступною. Станеться це вже цього тижня – 9 лютого.

Федоров підкреслив, що через трохи більше як тиждень зі старту проекту вже понад мільйон українців замовили обмін ламп розжарювання на LED-лампи через Дію. Він подякував кожному за внесок в енергетичну безпеку України.

Зазначимо, що масштабний проект підтримки Європейського Союзу щодо безкоштовної заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи стартував в Україні 30 січня. Проект спрямований на зниження споживання електроенергії до 10% у моменти сильного навантаження.

Нагадаємо, раніше колишній міністр енергетики України Іван Плачков в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, де в Україні найсильніша зараз проблема з електроенергією.