Стріляли з Білорусі? На кордоні загинув український воїн – що відомо (фото)

33-річний Сергій Панасюк служив у теробороні

Ситуація на білорусько-українському кордоні продовжує залишатися напруженою. Наша країна робить все, щоб ця територія стала безпечнішою, але під час війни продовжують гинути захисники.

Про одну із таких трагедій розповіли місцеві ЗМІ.

За їхніми даними, вранці 25 лютого на наглядовому посту поблизу села Тур у Ратнівській громаді (Волинська область) стався смертельний інцидент. Біля білоруського кордону загинув 33-річний Сергій Панасюк, який служив у 100-й окремій бригаді тероборони.

Сергій Панасюк

Незважаючи на те, що раніше місцеві ЗМІ заявляли про те, що воїн загинув нібито внаслідок пострілів з білоруського боку, цю інформацію військові спростовують.

"Точно відомо, що постріли проводилися не з боку Білорусі. Деталі будуть з’ясовані під час досудового слідства", — розповіли виданню в секторі комунікації поліції Волині.

При цьому у бригаді бійця стверджують, що він загинув на світанку, виконуючи бойове завдання.

"Проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади. Просимо довіряти лише офіційну інформацію та уникати поширення чуток", — прокоментували у бригаді.

За фактом загибелі військового до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ст. 115 ККУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо імена загиблих рятувальників внаслідок атаки "Шахедами" в ніч проти 27 лютого.

Також ми повідомляли про те, що під обстрілом на Харківщині загинув командир "Махна".