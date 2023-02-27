"путін - президент світу": в Україні дві жінки вихваляли росію на всю маршрутку (відео)

Агресивна жінка не тільки не заперечує своїх слів, а й не квапиться відмовлятися

Попри жорстокі російські бомбардування міст і вбивства мирних громадян України, в нашій країні досі знаходяться фанати "руського міра", які вихваляють путіна. Двох таких "ждунів" помітили у Дніпрі.

Про це повідомляють місцеві пабліки, які публікують відповідне відео.

Автори пабліку розповіли, що одна з їхніх підписниць була обурена поведінкою двох жінок у маршрутному таксі. За її словами, громадянки без сорому голосно обговорювали те, що "путін — президент світу", а українська влада їм набридла корупцією, та й взагалі "за росії Україна жила б приспівуючи і щасливо".

На опублікованому записі сам момент розмови не зафільмовано, проте, судячи з розмови обуреного автора посту з фігуранткою історії, вона свої заяви не заперечує і не поспішає від них відмовлятися. При цьому свою позицію жінка не бажає пояснювати, а на обурення автора відео відповідала лише агресією.

Варто зазначити, що деякі користувачі в коментарях під відео вказували, що історія розгорталася не в Дніпрі, а в його місті-супутнику — Кам’янському.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві затримали педагога, яка чекала на "руській мір".

Також ми повідомляли про те, що ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за розпалювання релігійної ворожнечі.