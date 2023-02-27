"путин - президент мира": в Украине две женщины восхваляли россию на всю маршрутку (видео)

Агрессивная женщина не только не отрицает своих слов, но и не спешит отказываться

Несмотря на жестокие российские бомбардировки городов и убийства мирных граждан Украины, в нашей стране до сих пор находятся фанаты "русского мира", которые восхваляют путина. Двоих таких "ждунов" заметили в Днепре.

Об этом сообщают местные паблики, которые публикуют соответствующее видео.

Авторы паблика рассказали, что одна из их подписчиц была возмущена поведением двух женщин в маршрутном такси. По её словам, гражданки без лишних стеснений громко обсуждали о том, что "путин — президент мира", а украинские власти им надоели коррупцией, да и вообще "при россии Украина жила бы припеваючи и счастливо".

На опубликованной записи сам момент разговора не запечатлен, однако, судя по разговору возмущенного автора поста с фигуранткой истории, она свои заявления не отрицает и не спешит от них отказываться. При этом позицию свою женщина не желает объяснять, а на возмущения автора видео отвечала только агрессией.

Стоит отметить, что некоторые пользователи в комментариях под видео указывали, что история разворачивалась не в Днепре, а его городе-спутнике — Каменском.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве задержали педагога, которая ждала "русский мир".

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