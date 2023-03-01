"росія не має свого слов'янського кореня": ексочільник ГУР пояснив гучну заяву путіна

Про що говорять страшилки путіна для росіян

Російський диктатор володимир путін останнім часом почав посилено лякати громадян розвалом рф і зникненням російської нації, тим самим визнавши, що без України та Білорусі у росії нема свого слов’янського кореня.

Таку думку висловив ексочільник ГУР Валерій Кондратюк в інтерв’ю YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

Так, на думку Кондратюка, публічні заяви путіна про можливий розвал росії та припинення існування російської нації насамперед можуть говорити про публічне визнання того, що росія це похідне від України, а не навпаки, як він любив раніше казати.

"путін нарешті публічно визнав, що без України та Білорусі росія не має свого слов’янського кореня. Це до того, що, якщо ви запитаєте росіян, де знаходиться могила засновника москви Юрія Долгорукова, то навряд чи вони вам захочуть дати відповідь. Хоча для людей, які розуміють, що це був син київського князя і він похований у Києві, це сьогодні свідчення того, що путін визнає, що не так, як там він розповідав про свої погляди на історію, що "Україна була державаю фіктивною, створеною Леніним", а саме навпаки. Це вже безпосередньо росія похідне від України. Я б сказав ще наступне, якщо Петро I, який є, як одним із "радників" путіна, якого вже немає, на якого він орієнтується, він говорив, що розвиток росії неможливий без вікна в Європу і він це вікно прорубав, а путін і його послідовники зробили навпаки — зачинив це вікно і поставив туди гармату", — вважає Кондратюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський генерал назвав три причини, чому Росія розпадеться.

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