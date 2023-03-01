"У россии нет своего славянского корня": экс-глава ГУР объяснил нашумевшее заявление путина

О чем говорят страшилки путина для россиян

Российский диктатор владимир путин в последнее время начал усиленно пугать граждан развалом рф и исчезновением русской нации, тем самым признав, что без Украины и Беларуси и рф нет своего славянского корня.

Такое мнение высказал экс-глава ГУР Валерий Кондратюк в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

Так, по мнению Кондратюка, публичные заявления путина о возможном развале россии и прекращении существования русской нации прежде всего могут говорить о публичном признании того, что россия это производное от Украины, а не наоборот, как он любил раньше говорить.

"путин наконец-то публично признал, что без Украины и Беларуси у россии нет своего славянского корня… Если вы спросите россиян, где находится могила основателя москвы Юрия Долгорукова, то вряд ли они вам захотят ответить. Хотя для людей, которые понимают, что это был сын киевского князя и он похоронен в Киеве, это сегодня свидетельство того, что путин признает, что не так как там он рассказывал о своих взглядах на историю, что "Украина была государством фиктивным, созданным Лениным", а как раз наоборот. Это уже непосредственно россия производное от Украины. Я бы сказал еще следующее, если Петр I (который является одним из "советников" путина, которого уже нет, на которого он ориентируется) говорил, что развитие россии невозможно без окна в Европу и он это окно прорубил, а путин и его последователи сделали наоборот — закрыл это окно и поставил туда пушку", — считает Кондратюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский генерал назвал три причины, почему россия распадется.

Также мы сообщали о том, что дипломат рассказал, кто первым может выйти из состава россии.