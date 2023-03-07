Співає "Kalush" і розмовляє без акценту: дівчині не вірять, що вона з Польщі через досконалу українську мову (відео)

Мальвіна настільки вражає знанням мови, що їй просто не вірять

Поляки вже не раз дивували своєю прихильністю до України. Так, цей Новий рік вони зустрічали без традиційних святкувань через криваву війну. Окремі громадяни Польщі також вражають. Полька Мальвіна досконало вивчила українську мову і тішить цим своїх підписників у TikTok. Дівчина живе у Польщі з чоловіком-українцем і кілька років тому захопилася вивченням рідної мови свого коханого.

Вона веде TikTok-канал, де розповідає, наскільки любить Україну та її культуру. Одне із популярних запитань до неї – це прохання довести, що авторка каналу взагалі родом із Польщі. Люди просто не вірять, що Мальвіна – полька. Хоча вона розповідала, що родом із міста Львувек Шльонскі. Її регулярно просять заговорити польською, щоб у цьому переконатися. Навіть просили показати паспорт.

Найбільше Мальвіна подивувала, коли зачитала реп-куплет із пісні "Стефанія" гурту "Калуш". Вона впоралася з тим, що вийде далеко не у кожного українця, підкреслюють в коментарях. На відео полька прочитала реп без жодного запинання, хоч і підкреслює, що українська – не її рідна мова.

Дівчина регулярно публікує відео, де переспівує українські пісні: Христини Соловій, "Калуш", "Фіолет", "Скай". Мальвіна почала вивчати українську 2017 року. Вона дивилася фільми українською, слухала музику та читала. У вивченні допомогло знання російської, яку вона обрала вивчати факультативно у школі. Каже, що зараз не обрала би цей предмет, але знання польської та російської допомогло розуміти більше слів у мові українців.

За її словами, вона почувається в Україні, як удома через схожі менталітет, мову, культуру та інше. Серед улюбленого в Україні — борщ, вареники, а також природа та українські міста — Львів, Київ, Кам'янець і хороші люди. Та все ж є речі, які її тут дивують. Зокрема, інший клімат — коли дівчина приїхала до Чернівців у вересні, то на її подив погода була, як у липні. В Україні Мальвіна відкрила для себе нові смаки. Йдеться не лише про борщ чи вареники. Але й про солянку, тараньку, сушені кальмари та чипси зі смаком краба та шербет. Також до війни її приємно здивували відремонтовані дороги та велика кількість нових магазинів і кафе.

За словами Мальвіни, у її чоловіка схожа ситуація. Йому не завжди вірять, що він українець, оскільки той розмовляє польською майже без акценту.

Нагадаємо, що серед іноземців зростає зацікавлення українською мовою – до прикладу, вони намагаються вимовляти українські слова. Тим часом українці цікавляться запуском бізнесу за кордоном. Як почати свою справу у Польщі, розповів "Телеграфу" голова правління польської компанії з українським корінням Ukrainian Legal Consulting Company Олександр Олесневич.