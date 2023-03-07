Поет "Kalush" и говорить без акцента: девушке не верят, что она из Польши из-за совершенного украинского языка (видео)

Мальвина настолько поражает знанием языка, что ей просто не верят

Поляки уже не раз удивляли своей приверженностью Украине. К примеру, этот Новый год они встречали без традиционных празднований из-за кровавой войны. Отдельные жители Польши тоже впечатляют. Полька Мальвина досконально выучила украинский язык и радует своих подписчиков в TikTok. Девушка живет в Польше со своим мужем украинцем и несколько лет назад увлеклась изучением родного языка своего любимого.

Она ведет TikTok-канал, где рассказывает, как любит Украину и ее культуру. Один из популярных вопросов к ней – это просьба доказать, что автор канала вообще родом из Польши. Люди просто не верят, что Мальвина – полька. Хотя она рассказывала, что родом из города Львувек-Шленски. Ее регулярно просят заговорить на польском, чтобы в этом убедиться. Даже просили показать паспорт.

Больше всего Мальвина удивила, когда зачитала рэп-куплет из песни "Стефания" группы "Калуш". Она справилась с тем, что получится далеко не у каждого украинца, подчеркивают в комментариях. На видео полька прочитала рэп без всякого запинания, хоть и подчеркивает, что украинский – не ее родной язык.

Девушка регулярно публикует видео, где перепевает украинские песни: Кристины Соловий, "Калуш", "Фиолет", "Скай". Мальвина начала изучать украинский в 2017 году. Она смотрела фильмы на украинском, слушала музыку и читала. В изучении помогло знание русского языка, который она когда-то выбрала изучать факультативно в школе. Говорит, что сейчас бы не выбрала этот предмет, но знание польского и русского помогло понимать больше слов в языке украинцев.

По ее словам, она чувствует себя в Украине, как дома из-за схожих менталитетов, языка, культуры и прочего. Среди любимого в Украине – борщ, вареники, а также природа и украинские города – Львов, Киев, Каменец и хорошие люди. Все же есть вещи, которые ее здесь удивляют. В частности, другой климат — когда девушка приехала в Черновцы в сентябре, то к ее удивлению погода была, как в июле. В Украине Мальвина открыла для себя новые вкусы. Речь идет не только о борще или варениках. Но и о солянке, тараньке, сушеных кальмарах и чипсах со вкусом краба, а также в Польше она не встречала шербет. Также до войны ее приятно удивили отремонтированные дороги и множество новых магазинов и кафе.

По словам Мальвины, у ее мужа схожая ситуация. Ему не всегда верят, что он украинец, поскольку тот говорит по-польски почти без акцента.

Напомним, что среди иностранцев растет интерес на украинском языке – к примеру, они пытаются произносить украинские слова. Тем временем украинцы интересуются запуском бизнеса за границей. Как начать свое дело в Польше, рассказал "Телеграфу" председатель правления польской компании с украинскими корнями Ukrainian Legal Consulting Company Александр Олесневич.