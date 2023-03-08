"Ще одне хибне уявлення про Україну": британець здивований, як часто українці усміхаються (відео)

Британець Мет Віхем прибув в Україну кілька років тому у зв’язку з навчанням. Хлопець досі живе в Україні та захоплюється нею. І не тікає за кордон, як деякі українські коміки. А ще дуже добре говорить українською.

Мeт веде канал у TikTok, публікує відео про свої спостереження та життя загалом, а також філософські роздуми на тему: "Чому Україна така крута". Він каже що Київ – це місто, яке вкрало його серце кілька років тому.

Нещодавно іноземець опублікував відео, у якому хоче розвіяти міф про українців, як націю, яка мало посміхається. Не раз подібний феномен намагалися пояснити українські психологи та блогери у різних відео та статтях. Однак, на думку британця, це просто стереотип – українці всміхаються стільки ж, скільки й британці:

"Я був здивований, коли я приїхав в Україну вперше і побачив одразу, як часто люди посміхаються. При зустрічі, коли розмовляють, із ввічливості. Дуже схожі на британців", — говорить блогер.

Однак, за його словами, в Україні досі є винятки серед чоловіків. Багато з них вважають, що посміхатися, особливо на фотографіях – це слабко або просто "не по-чоловічому". Утім це просто радянська ментальність серед чоловіків, відзначає автор. Мет закликає таких людей показувати свої емоції, оскільки це є ознакою відкритості, а не слабкості.

"Скажу чому – пам’ятаю, коли моя мама побачила фото мого тодішнього керівника і сказала: Чому він виглядає, ніби хоче мене вбити. Вона жартувала, але вона мала рацію – так і є", — розповідає хлопець.

Також Мет здивований вмінням українців постійно сподіватися на краще, попри усі незгоди. На його думку, такий оптимізм врятував Україну. Також чоловік розповів про два моменти, які його здивували в Україні. Перше – це необхідність роззуватися вдома та носити капці. Друге – не лицемірність українців. Якщо з тобою вітаються словами: "Як справи", то дійсно хочуть почути, як пройшов твій день.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про польку, яка досконало вивчила українську мову. Її навіть регулярно просять говорити польською, аби переконатися, що вона з Польщі. А доки цивільні іноземці закохуються в українську культуру, бійці з-за кордону захоплюються діями ЗСУ.