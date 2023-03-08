"Еще одно заблуждение об Украине": британец удивлен, как часто украинцы улыбаются

Британец Мэтт Вихем прибыл в Украину несколько лет назад в связи с учебой. Парень все еще живет в Украине и увлекается ею. И не убегает за границу, как некоторые украинские комики. А еще очень хорошо говорит по-украински.

Мeт ведет канал в TikTok, публикует видео о своих наблюдениях и жизни в целом, а также философские размышления на тему: "Почему Украина так крута". Он говорит, что Киев – это город, который украл его сердце несколько лет назад.

Недавно иностранец опубликовал видео, в котором хочет развеять миф об украинцах, как о мало улыбающейся нации. Не раз подобный феномен пытались объяснить украинские психологи и блоггеры в разных видео и статьях. Однако, по мнению британца, это просто стереотип – украинцы улыбаются столько же, сколько и британцы.

"Я был удивлен, когда я приехал в Украину впервые и увидел сразу, как часто люди улыбаются. При встрече, когда разговаривают, из вежливости. Очень похожи на британцев", — говорит блоггер.

Однако, по его словам, в Украине до сих пор есть исключения среди мужчин. Многие считают, что улыбаться, особенно на фотографиях – это слабость или просто "не по-мужски". Впрочем, это постсоветская ментальность среди мужчин, отмечает автор. Мет призывает таких людей показывать свои эмоции, поскольку это признак открытости, а не слабости.

"Скажу почему — помню, когда моя мама увидела фото моего тогдашнего руководителя и сказала: Почему он выглядит, будто хочет меня убить. Она шутила, но она была права — так и есть", — рассказывает парень.

Также Мэтт удивлен умением украинцев постоянно надеяться на лучшее, несмотря на все несогласия. По его мнению, подобный оптимизм спас Украину. Также мужчина рассказал о двух моментах, которые его удивили в Украине. Первое – это необходимость разуваться дома и носить тапочки. Второе – не лицемерность украинцев. Если с тобой приветствуются словами: "Как дела", то действительно хотят услышать, как прошел твой день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о польке, которая в совершенстве выучила украинский язык. Ее даже регулярно просят говорить по-польски, чтобы убедиться, что она из Польши. А пока гражданские иностранцы влюбляются в украинскую культуру, бойцы из-за границы увлекаются действиями ВСУ.