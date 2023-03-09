"Припадок і радикальний крок": експерт пояснив, чому росія використала "Кинжали" проти України

Нову ракетну тактику рф "Телеграфу" прокоментував Олександр Коваленко

Зміна тактики масованих ракетних обстрілів України з використанням ракет "Кинжал" пов'язано з намаганням росії гарантовано уразити саме важливі інфраструктурні чи інші цінні об'єкти. Таку думку "Телеграфу" висловив військовий оглядач, блогер, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по українським містам та об’єктам енергетичної інфраструктури, в ході якої задіяли рекордну кількість гіперзвукових авіаційних ракет "Кинджал". У запасах росіян їх не так багато.

"Насправді "Кинжал" — це унікальна гіперзвукова ракета, яку російська федерація на сьогодні фактично не може виробляти. Я розумію, що ми взагалі не дізнаємось, куди саме вони ними влучили. Але їх використання — це застосування по об'єктам, які саме в планах російського окупаційного командування є важливими та мають якесь стратегічне значення. Отже, якщо вони використовують "Кинжали", то це не для якогось там терористичного акту, щоб, наприклад, знищити багатоповерхівку, або якийсь сарай. А саме удари по досить важливим об'єктам енергетичної інфраструктури або іншого порядку", — каже експерт.

За його словами, якщо говорити про 6 випущених "Кинжалів", то мова фактично може йти про шість уражених цілей ракетами, "які не може перехоплювати наша ППО і які мають досить потужну бойову частину, щоб нанести серйозні ураження та руйнування".

"Саме виходячи з цього, робимо висновок: росіяни пішли на досить такий радикальний крок, тому що взагалі то за весь 2022 рік було використано майже таку ж кількість — шість-сім ракет Х-47М2 "Кинжал". Отже, у них був якийсь такий істеричний припадок", — зазначає Олександр Коваленко.

Відповідаючи на питання, чому рф продовжує обстрілювати енергетичні об'єкти України, адже з огляду на весну ризики масштабних блекаутів знижуються, військовий оглядач відповів: "Тому що вони д*біли".

"Загалом вони не змінили своєї тактики по нанесенню ударів по критичній інфраструктурі, — продовжує блогер, — тому що у росіян, виявляється, взагалі погано з розумінням ситуації. Ми очікували, що вони почнуть наносити удари по залізничній інфраструктурі, а також по об'єктам водозабезпечення, а зараз ми бачимо, що продовжують наносити обстріли по енергоінфраструктурі. Хоча вже за ці місяці вони повинні були зрозуміти, що ми адаптувалися до цих ударів. Навіть сьогодні. Хіба у нас є якийсь блекаут через ці удари?! Та ні! Можливо якісь масштабне падіння інтернету? Ні. Тобто, можемо казати, що їхня тактика з одного боку свідчить: росіяни дійсно досить серйозно відстають в плануванні та зборі аналітичної інформації. Але з іншого боку — це якось все настільки примітивно та банально, що також насторожує. Невже таке можливо?!".

Як повідомлялося, разом з тим ядерна загроза стала ще ближче — через російські обстріли Запорізька АЕС вшосте за час окупації повністю знеструмлена. Станція в режимі блекауту — пального на підтримку стабільності вистачить на 10 діб.

Також "Телеграф" писав, що Київщина стала одним із регіонів, який постраждав при ворожій масованій ракетній атаці у ніч проти 9 березня. В області чули звуки роботи засобів ППО, однак саму столицю струснули кілька потужних вибухів. За словами мера Києва Віталія Кличка, частина із них відбулася в Голосіївському районі.