СБУ жорстко відповіла на звинувачення з боку Придністров'я та розповіла, хто за цим стоїть

У СБУ назвали подібні заяви одним із видів зброї росії.

На звинувачення сепаратистів Придністров’я, які заявили про нібито підготовку теракту представниками СБУ, відповіли в українському відомстві. Там назвали це нісенітницю, яка несе в собі цыль росії з розхитування ситуації на території, фактично окупованій та підконтрольній їй.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Наші правоохоронці зазначили, що будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ у підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану у Кремлі.

"Тож Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу", — кажуть у СБУ.

Також там додали, що брехня та провокації є одним із видів зброї, якою активно користується рф.

"Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні росії, ні її сателітів", — додають у відомстві.

Нагадаємо, що у невизнаному Придністров’ї заявили про успішне запобігання замаху на вбивство "президента республіки" Вадима Красносільського. У підготовці передбачуваного теракту нібито знайшли "український слід" — звинувачують Службу безпеки України.

Раніше ми писали про те, що у Придністров’ї оголосили навчання військових.

Також ми повідомляли про те, що з ПМР уже тікають військовозобов’язані чоловіки — бояться за своє життя та здоров’я, якщо буде оголошено мобілізацію.