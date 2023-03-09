Сторожить тих, кого вже немає: мережу облетіло пронизливе фото собаки на уламках будинку (фото)

Хазяїв пса вбили росіяни

Російський нічний масований обстріл вкотре призвів до загибелі мирних українців. Країна-терорист калічить долі та несе розруху в Україні. Фірмовий почерк росії проглядається крізь місяці.

Ще одним доказом російських військових злочинів є атака на Львівщину. Путінська ракета вщент розбила будинок простих українців у Золочівському районі — із цілої родини вижив лише собака.

Вірний пес залишився чекати своїх господарів на руїнах. Опустивши голову тварина стереже те, що раніше було його домом, мабуть, сподіваючись знову зустрінеться зі своїми господарями. Але цьому не судилося вже статися.

Зворушливе фото було опубліковано виданням "Суспільне".

Говорячи про фірмовий почерк росіян, складно не згадати аналогічну ситуацію, яка вже відбувалася кілька місяців тому в іншому куточку нашої країни. Мова про трагедію у Дніпрі у жовтні 2022 року.

Така ж ситуація: російські терористи, атака на мирне місто, загибель наших громадян і вірний пес на прізвисько Крим, який вижив, але залишився без господарів. Старий собака, який сидів на руїнах, вив, а з його очей текли сльози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ракети росіян пошкодили енергооб’єкти у 8 регіонах.

Також ми повідомляли про те, що росіяни знову вдарили по зупинці у Херсоні.