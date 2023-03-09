Сторожит тех, кого уже нет: сеть облетело пронзительное фото собаки на обломках дома (фото)

Хозяев пса убили россияне

Российский ночной массированный обстрел в очередной раз привел к гибели мирных украинцев. Страна-террорист калечит судьбы и несет разруху в Украине. Фирменный почерк россии проглядывается сквозь месяцы.

Очередным доказательством российских военных преступлений является атака на Львовщину. Путинская ракета вдребезги разбила дом простых украинцев в Золочевском районе — из целой семьи выжила только собака.

Верный пес остался ждать своих хозяев на руинах. Опустив голову животное сторожит, то что ранее было его домом, вероятно, в надежде снова встретится со своими хозяевами. Но, этому не суждено уже произойти.

Трогательное фото было опубликовано изданием "Суспильнэ".

Говоря о фирменном почерке россиян сложно не вспомнить аналогичную ситуацию, которая уже происходила несколько месяцев в другой уголке нашей страны. Речь о трагедии в Днепре в окябре 2022 года.

Такая-же ситуация: российские террористы, атака на мирный город, гибель наших граждан и верный пес по кличке Крым, который выжил но остался без хозяев. Старая собака, которая сидела на руинах, выла, а из её глаз текли слезы.

Напомним, ранее мы писали о том, что ракеты россиян повредили энергообъекты в 8 регионах.

Также мы сообщали о том, что россияне опять ударили по остановке в Херсоне.