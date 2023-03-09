"Особу ще не встановлено": у ОП спростували заяви про ім’я розстріляного росіянами воїна

Усі імена, які були названі раніше, офіційно не підтверджені

Незважаючи на те, що у ЗСУ назвали ім’я розстріляного росіянами солдата, офіційно його особу ще не встановлено. Як тільки буде проведено необхідні експертизи, СБУ чи Офіс генпрокурора зробить заяву.

Про це розповів голова офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє LIGA.net. За його словами, експертизи ще не завершені, і ім’я та особистість убитого росіянами бійця не встановлені.

Після того, як 7 березня в мережі з’явилося відео, на якому українського солдата розстріляли з автоматів після фрази "Слава Україні", було кілька версій загиблого. На даний момент офіційно озвучувалися два імені: Олександр Мацієвськийіз 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області та Тимофія Миколайовича Шадура з 30-ї ОМБр.

Але, за словами Андрія Єрмака, жодна з них поки що не має можливості офіційно підтвердити. Як тільки експерти проведуть необхідні дослідження, представники СБУ чи Офісу генпрокурора виступатимуть із офіційною заявою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ООН виступили із заявою щодо розстрілу українського воїна. Винні мають бути неодмінно притягнуті до відповідальності, заявили в організації.