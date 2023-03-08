Розстріл українського бійця: в ООН зробили заяву щодо відео

В ООН кажуть, що винні мають бути притягнуті до відповідальності

Організація Об’єднаних Націй отримала відео зі стратою беззбройного бійця ЗСУ російськими окупантами. Наразі там вивчають отримані матеріали.

Про це пише The Guardian.

"Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата hors de combat (не в бою, — ред.), вочевидь, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім", — заявила представник Управління ООН з прав людини L'Agence France-Presse.

Вона додала, що з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.

"За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", — наголошує Прес.

Нагадаємо, днями в мережі з’явилося відео, на якому російські солдати розстрілюють беззбройного українського воїна за слова "Слава Україні". Цей інцидент викликав справжню лють в українців. Президент України, коментуючи те, що відбувається, заявив, що війна з росією – це битва за свободу, демократію та цінності всіх українців. Водночас для росіян це звичний тероризм.

Якийсь час ім’я страченого українського солдата залишалося невідомим, проте 7 березня у ЗСУ заявили, що на жорстоких кадрах був зафіксований боєць 30-й ОМБр Тимофій Миколайович Шадура. При цьому там зазначили, що ця інформація є попередньою, а точно про це сказати можна буде після повернення тіла та проведення всіх необхідних експертиз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відео розстрілу українського воїна розіслали міжнародним партнерам.

Також ми повідомляли про те, що СБУ відкрила справу щодо відео розстрілу полоненого бійця ЗСУ.