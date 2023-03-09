"Личность еще не установлена": в ОП опровергли заявления об имени расстрелянного россиянами воина

Все имена, которые были названы ранее, официально не подтверждены

Несмотря на то, что в ВСУ назвали имя расстрелянного россиянами солдата, официально его личность еще не установлена. Как только будут проведены необходимые экспертизы, СБУ или Офис генпрокурора сделает заявление.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает LIGA.net. По его словам, экспертизы еще не завершены, и имя и личность убитого россиянами бойца не установлены.

После того, как 7 марта в сети появилось видео, на котором украинского солдата расстреляли из автоматов после фразы "Слава Украине", было несколько версий личности погибшего. На данный момент официально озвучивались два имени: Александр Мациевский из 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области и Тимофей Николаевич Шадура из 30-й ОМБр.

Но, по словам Андрея Ермака, ни одно из них пока нет возможности официально подтвердить. Как только эксперты проведут необходимые исследования, представители СБУ или Офиса генпрокурора выступят с официальным заявлением.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ООН выступили с заявлением касательно расстрела украинского воина. Виновные должны быть непременно привлечены к ответственности, заявили в организации.