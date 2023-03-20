Гітлер би схвалив: путін хоче створити в Україні загони поліцаїв

До лав правоохоронців на захоплених землях залучатимуть місцевих жителів, які співпрацюють із окупантами

Російський президент володимир путін після візиту до Маріуполя та Криму видав нову заяву. Він впевнений, що на недавно окупованих територіях необхідно створювати загони поліцаїв.

Про це повідомляє пропагандистська інформагенція РІА "Новости". Таку заяву диктатор зробив під час розширеного засідання колегії МВС.

Так, путін заявив, що у Маріуполі та окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей потрібно оперативно створювати структури поліції із залученням місцевого населення — тобто загони поліцаїв. Така практика застосовувалася під час Другої світової війни фашистами — місцевих жителів, яких називали поліцаями, залучали до охорони правопорядку на захоплених землях.

"Насамперед важливо оперативно комплектувати у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях територіальні структури МВС", — заявив президент росії.

Він додав, що до лав поліцейських потрібно закликати також місцевих, які "насправді довели свою порядність, надійність та професіоналізм". Тобто зрадників, які почали співпрацювати із окупантами проти України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Новій Каховці партизани підірвали командира поліцаїв та "начальника" СІЗО Сергія Москаленка. У момент вибуху в машині перебувала його дружина та дочка. Ймовірно, це і спричинило термінове створення "правоохоронних загонів" на захоплених територіях.