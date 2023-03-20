Гитлер бы одобрил: путин хочет создать в Украине отряды полицаев

В ряды правоохранителей на захваченных землях будут привлекать местных жителей, которые сотрудничают с оккупантами

Российский президент владимир путин после визита в Мариуполь и Крым выдал новое заявление. Он уверен, что на недавно оккупированных территориях необходимо создавать отряды полицаев.

Об этом сообщает пропагандисткое информагентство РИА "Новости". Такое заявление диктатор сделал во время расширенного заседания коллегии МВД.

Так, путин заявил, что в Мариуполе и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей нужно оперативно создавать структуры полиции с привлечением местного населения — то есть отряды полицаев. Такая практика применялась во время Второй мировой войны фашистами — местных жителей, именуемых полицаями, привлекали к охране правопорядка на захваченных землях.

"Прежде всего важно оперативно комплектовать в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД", — заявил президент россии.

Он добавил, что в ряды полицейских нужно призывать также местных, которые "на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм". То есть предателей, которые начали сотрудничать с оккупантами против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Новой Каховке партизаны взорвали командира полицаев и "начальника" СИЗО Сергея Москаленко. В момент взрыва в машине находилась его жена и дочь. Вероятно, это и послужило причиной для срочного создания "правоохранительных отрядов" на захваченных территориях.