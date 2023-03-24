Росіяни могли форсувати річку під Бахмутом: актуальні карти боїв в Україні

Ворог, імовірно, частково просунувся під Білогорівкою

Попри очевидну неспроможність російських окупантів до "великого наступу" вони не полишають спроб прорвати українську оборону, особливо на Донбасі. Протягом минулої доби найгарячіше було в Бахмуті та під Авдіївкою. Також фіксувалися окремі обмежені наземні атаки поблизу Куп'янська і на лінії Сватове-Кремінна.

Детальніше про це йдеться у свіжому звіті від Інституту вивчення війни (ISW) на ранок 24 березня. Слід зазначити, що експерти переконані: росія може змінити тактику своїх ракетних обстрілів. Насамперед — для того, аби завдавати більш точних ударів по військових об'єктах України. До такого кроку ворог, імовірно, вдасться через власну неспроможність здійснити прорив та зменшення ракетних запасів.

Тим часом ЗСУ потроху збільшують свою активність на Півдні, зокрема частіше проводять певні рейдові дії на березі Дніпра у Херсонській області. Є окремі успіхи українських захисників і на інших напрямках.

Карта боїв в Україні 24.03

Схід України

За попередню добу армія рф здійснила кілька обмежених наземних атак під Куп'янськом та поблизу лінії Сватове-Кремінна. ЗСУ вдалося дати ворогу відсіч під Синьківкою, Макіївкою, Білогорівкою, Верхньокам'янським. Не виключено, що росіяни прагнуть захопити Куп'янськ, що б дозволило їм розширити власну зону контролю, включивши до неї річку Оскіл. При цьому українські військові посилено нищать на цьому напрямку техніку та живу силу ворога.

Карта боїв на сході України 24.03

Досить неспокійно і в Бахмуті. Ворог не полишає надій на повне захоплення міста і його наступальні можливості поки не вичерпані повністю. Попри це є надія, що завдяки частковому виснаженню росіян на цьому напрямку наші захисники здатні нанести ворожій армії раптовий удар.

В Бахмуті регулярно ведуться позиційні бої. За минулу добу вдалося успішно відбити атаки ворога в Олександро-Шултиному, Богданівці, Васюківці та Предтечиному. Окремі джерела стверджують, що росіяни могли частково форсувати річку Бахмутка, отримуючи при цьому регулярну вогневу відповідь від українських воїнів. Окупанти ж і зовсім заявляють, що змогли "зачистити" промзону на півночі Бахмута і продовжували бої в інших районах міста.

Карта боїв за Бахмут 24.03

Продовжується і атака на Авдіївку. 23 березня нашим захисникам вдалося успішно відбити атаки ворога під Новокалиновим, Степовим, Ласточкиним та Бердичами. Неспокійно було і в Сіверному, Водяному, Первомайському і Невельському — однак росіяни теж не змогли прорвати оборони. Не виключено, що частково окупантам вдалося просунутися на околицях Новобахмутівки.

Неспокійно і під Донецьком. При цьому вельми спокійнішим видається ситуація поблизу Вугледара. За минулу добу росіяни безуспішно атакували Побєду та Мар'їнку, а отримавши відсіч, були вимушені відступити.

Карта боїв на Донбасі 24.03

Південь України

За минулу добу Генштаб ЗСУ встиг влаштувати справжній переполох, заявивши, що росіяни нібито полишили позиції у Новій Каховці. Згодом інформацію було спростовано — окремі окупаційні підрозділи все ще лишаються у місті і контролюють ситуацію.

Карта боїв на Херсонщині 24.03

Попри це українські військові продовжують свої рейди над Дніпром у Херсонській області. Завдяки цьому позиції росіян на лівому березі річки регулярно потрапляють під вогонь нашої артилерії. Також ЗСУ застосовують безпілотники, аби знищувати живу силу та техніку ворога. Ймовірно, з огляду на успішність окремих таких операцій окупанти почали заявляти про збільшення чисельності особового складу на лівобережній Херсонщині щонайменше утричі.

Також російські пропагандисти заявляють про часткові контрнаступальні дії української армії у Запорізькій області. Окремі бої точаться у Новоданилівці та під Роботиним.

Карта боїв у Запорізькій області 24.03

Раніше "Телеграф" писав, чому росіяни можуть відмовитися від попередньої тактики масованих ударів по Україні. Власну точку зору озвучив представник ГУР Вадим Скібіцький.