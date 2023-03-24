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Українців закликають обирати кандидатів до Антикорупційної ради Міноборони: порядок голосування

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Українців закликають обирати кандидатів до Антикорупційної ради Міноборони: порядок голосування Новина оновлена 24 березня 2023, 10:01

Кожен українець може вплинути на те, хто увійде до нового антикорупційного органу

У п’ятницю, 24 березня 2023 року, в Україні відбувається онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, — з 8:00 до 20:00 кожен українець може віддати свій голос за майбутніх членів ради.

Як зазначає ветеран та громадський діяч Юрій Гудименко, у списку є відверто проросійські кандидати і тому важливо, щоб до Ради пройшли інші проукраїнські кандидати.

"Будь-який орган, сформований громадянським суспільством при Міністерстві оборони, важливий. Насамперед для нас з вами, як місток між міністерством та звичайними громадянами", — пояснює важливість голосування Гудименко.

За його словами, активісти, волонтери та юристи обрали 12 проукраїнських кандидатів, яких можна спокійно просувати:

  • 4 Ярова Богдана Едуардівна;
  • 5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна;
  • 11 Прудковських Віктор Вячеславович;
  • 13 Шуба Анастасія Вадимівна;
  • 14 Масюк Віталій Володимирович;
  • 15 Свірко Олег Станіславович;
  • 16 Кальницький Віталій Володимирович;
  • 17 Грушовець Євген Анатолійович;
  • 18 Оджиковський Віталій Олегович;
  • 19 Остапенко Дмитро Миколайович;
  • 22 Григорян Артак Володійович;
  • 23 Піонтковський Костянтин Анатолійович.

Проголосувати можна за допомогою п’яти простих кроків:

  1. зайти на сайт https://voting.mod.gov.ua/;
  2. натиснути на кнопку "Розпочати голосування", пройти тест, що ви не робот, та підтвердити згоду з правилами конкурсу;
  3. вказати адресу своєї електронної пошти – на неї буде надіслано код підтвердження, який необхідно ввести в полі на сторінці голосування (якщо код не надійшов, перевірте папку "Спам");
  4. вказати свій номер мобільного телефону, на який буде надіслано SMS-повідомлення із кодом підтвердження (його необхідно вписати в поле на сторінці голосування);
  5. вибрати кандидатів, поставивши позначки навпроти їхніх прізвищ (вибрати можна одразу весь список) та натиснути кнопку "проголосувати".