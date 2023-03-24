Українців закликають обирати кандидатів до Антикорупційної ради Міноборони: порядок голосування
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кожен українець може вплинути на те, хто увійде до нового антикорупційного органу
У п’ятницю, 24 березня 2023 року, в Україні відбувається онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, — з 8:00 до 20:00 кожен українець може віддати свій голос за майбутніх членів ради.
Як зазначає ветеран та громадський діяч Юрій Гудименко, у списку є відверто проросійські кандидати і тому важливо, щоб до Ради пройшли інші проукраїнські кандидати.
"Будь-який орган, сформований громадянським суспільством при Міністерстві оборони, важливий. Насамперед для нас з вами, як місток між міністерством та звичайними громадянами", — пояснює важливість голосування Гудименко.
За його словами, активісти, волонтери та юристи обрали 12 проукраїнських кандидатів, яких можна спокійно просувати:
- 4 Ярова Богдана Едуардівна;
- 5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна;
- 11 Прудковських Віктор Вячеславович;
- 13 Шуба Анастасія Вадимівна;
- 14 Масюк Віталій Володимирович;
- 15 Свірко Олег Станіславович;
- 16 Кальницький Віталій Володимирович;
- 17 Грушовець Євген Анатолійович;
- 18 Оджиковський Віталій Олегович;
- 19 Остапенко Дмитро Миколайович;
- 22 Григорян Артак Володійович;
- 23 Піонтковський Костянтин Анатолійович.
Проголосувати можна за допомогою п’яти простих кроків:
- зайти на сайт https://voting.mod.gov.ua/;
- натиснути на кнопку "Розпочати голосування", пройти тест, що ви не робот, та підтвердити згоду з правилами конкурсу;
- вказати адресу своєї електронної пошти – на неї буде надіслано код підтвердження, який необхідно ввести в полі на сторінці голосування (якщо код не надійшов, перевірте папку "Спам");
- вказати свій номер мобільного телефону, на який буде надіслано SMS-повідомлення із кодом підтвердження (його необхідно вписати в поле на сторінці голосування);
- вибрати кандидатів, поставивши позначки навпроти їхніх прізвищ (вибрати можна одразу весь список) та натиснути кнопку "проголосувати".