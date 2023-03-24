Українців закликають обирати кандидатів до Антикорупційної ради Міноборони: порядок голосування

Кожен українець може вплинути на те, хто увійде до нового антикорупційного органу

У п’ятницю, 24 березня 2023 року, в Україні відбувається онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, — з 8:00 до 20:00 кожен українець може віддати свій голос за майбутніх членів ради.

Як зазначає ветеран та громадський діяч Юрій Гудименко, у списку є відверто проросійські кандидати і тому важливо, щоб до Ради пройшли інші проукраїнські кандидати.

"Будь-який орган, сформований громадянським суспільством при Міністерстві оборони, важливий. Насамперед для нас з вами, як місток між міністерством та звичайними громадянами", — пояснює важливість голосування Гудименко.

За його словами, активісти, волонтери та юристи обрали 12 проукраїнських кандидатів, яких можна спокійно просувати:

4 Ярова Богдана Едуардівна;

5 Ніколаєнко Тетяна Володимирівна;

11 Прудковських Віктор Вячеславович;

13 Шуба Анастасія Вадимівна;

14 Масюк Віталій Володимирович;

15 Свірко Олег Станіславович;

16 Кальницький Віталій Володимирович;

17 Грушовець Євген Анатолійович;

18 Оджиковський Віталій Олегович;

19 Остапенко Дмитро Миколайович;

22 Григорян Артак Володійович;

23 Піонтковський Костянтин Анатолійович.

Проголосувати можна за допомогою п’яти простих кроків: