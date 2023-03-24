Украинцев призывают выбирать кандидатов в Антикоррупционный совет Минобороны: порядок голосования
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Каждый украинец может повлиять на то, кто войдет в новый антикоррупционный орган
В пятницу, 24 марта 2023 года, в Украине проходит онлайн-голосование за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны, — с 8:00 до 20:00 каждый украинец может отдать свой голос за будущих членов совета.
Как отмечает ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко, в списке есть откровенно пророссийские кандидаты, и потому важно, чтобы в Совет прошли другие проукраинские кандидаты.
"Любой орган, сформированный гражданским обществом при Министерстве обороны, важен. В первую очередь для нас с вами, как мостик между министерством и обычными гражданами", — объясняет важность голосования Гудыменко.
По его словам, активисты, волонтеры и юристы выбрали 12 проукраинских кандидатов, которых можно спокойно продвигать:
- 4 Яровая Богдана Эдуардовна;
- 5 Николаенко Татьяна Владимировна;
- 11 Прудковских Виктор Вячеславович;
- 13 Шуба Анастасия Вадимовна;
- 14 Масюк Виталий Владимирович;
- 15 Свирко Олег Станиславович;
- 16 Кальницкий Виталий Владимирович;
- 17 Грушовец Евгений Анатольевич;
- 18 Оджиковский Виталий Олегович;
- 19 Остапенко Дмитрий Николаевич;
- 22 Григорян Артак Владиевич;
- 23 Пионтковский Константин Анатольевич.
Проголосовать можно в пять простых шагов:
- зайти на сайт https://voting.mod.gov.ua/;
- нажать на кнопку "Розпочати голосування", пройти тест, что вы не робот, и подтвердить согласие с правилами конкурса;
- указать адрес своей электронной почты – на него будет отправлен код подтверждения, который необходимо ввести в поле на странице голосования (если код не поступил, проверьте папку "Спам");
- указать свой номер мобильного телефона, на который будет отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения (его необходимо вписать в поле на странице голосования);
- выбрать кандидатов, поставив отметки напротив их фамилий (выбрать можно сразу весь список) и нажать кнопку "проголосувати".