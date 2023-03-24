Украинцев призывают выбирать кандидатов в Антикоррупционный совет Минобороны: порядок голосования

Каждый украинец может повлиять на то, кто войдет в новый антикоррупционный орган

В пятницу, 24 марта 2023 года, в Украине проходит онлайн-голосование за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны, — с 8:00 до 20:00 каждый украинец может отдать свой голос за будущих членов совета.

Как отмечает ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко, в списке есть откровенно пророссийские кандидаты, и потому важно, чтобы в Совет прошли другие проукраинские кандидаты.

"Любой орган, сформированный гражданским обществом при Министерстве обороны, важен. В первую очередь для нас с вами, как мостик между министерством и обычными гражданами", — объясняет важность голосования Гудыменко.

По его словам, активисты, волонтеры и юристы выбрали 12 проукраинских кандидатов, которых можно спокойно продвигать:

4 Яровая Богдана Эдуардовна;

5 Николаенко Татьяна Владимировна;

11 Прудковских Виктор Вячеславович;

13 Шуба Анастасия Вадимовна;

14 Масюк Виталий Владимирович;

15 Свирко Олег Станиславович;

16 Кальницкий Виталий Владимирович;

17 Грушовец Евгений Анатольевич;

18 Оджиковский Виталий Олегович;

19 Остапенко Дмитрий Николаевич;

22 Григорян Артак Владиевич;

23 Пионтковский Константин Анатольевич.

Проголосовать можно в пять простых шагов: