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Украинцев призывают выбирать кандидатов в Антикоррупционный совет Минобороны: порядок голосования

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Украинцев призывают выбирать кандидатов в Антикоррупционный совет Минобороны: порядок голосования Новость обновлена 24 марта 2023, 10:01

Каждый украинец может повлиять на то, кто войдет в новый антикоррупционный орган

В пятницу, 24 марта 2023 года, в Украине проходит онлайн-голосование за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны, — с 8:00 до 20:00 каждый украинец может отдать свой голос за будущих членов совета.

Как отмечает ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко, в списке есть откровенно пророссийские кандидаты, и потому важно, чтобы в Совет прошли другие проукраинские кандидаты.

"Любой орган, сформированный гражданским обществом при Министерстве обороны, важен. В первую очередь для нас с вами, как мостик между министерством и обычными гражданами", — объясняет важность голосования Гудыменко.

По его словам, активисты, волонтеры и юристы выбрали 12 проукраинских кандидатов, которых можно спокойно продвигать:

  • 4 Яровая Богдана Эдуардовна;
  • 5 Николаенко Татьяна Владимировна;
  • 11 Прудковских Виктор Вячеславович;
  • 13 Шуба Анастасия Вадимовна;
  • 14 Масюк Виталий Владимирович;
  • 15 Свирко Олег Станиславович;
  • 16 Кальницкий Виталий Владимирович;
  • 17 Грушовец Евгений Анатольевич;
  • 18 Оджиковский Виталий Олегович;
  • 19 Остапенко Дмитрий Николаевич;
  • 22 Григорян Артак Владиевич;
  • 23 Пионтковский Константин Анатольевич.

Проголосовать можно в пять простых шагов:

  1. зайти на сайт https://voting.mod.gov.ua/;
  2. нажать на кнопку "Розпочати голосування", пройти тест, что вы не робот, и подтвердить согласие с правилами конкурса;
  3. указать адрес своей электронной почты – на него будет отправлен код подтверждения, который необходимо ввести в поле на странице голосования (если код не поступил, проверьте папку "Спам");
  4. указать свой номер мобильного телефона, на который будет отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения (его необходимо вписать в поле на странице голосования);
  5. выбрать кандидатов, поставив отметки напротив их фамилий (выбрать можно сразу весь список) и нажать кнопку "проголосувати".