Бренди грають на темі патріотизму: як до цього ставляться українці (опитування)

Українцям не подобається використання патріотичних символів комерційними брендами

З початком повномасштабної війни в українців стався небувалий приріст патріотичних настроїв. І це не могло не вплинути на вітчизняний ринок, коли компанії використовували патріотичну символіку у своїх продуктах. Дійшло навіть до того, що у Верховній Раді вирішили боротися із брендами, які використовують тему війни. Проте думки українців із цього приводу розділилися практично порівну.

Про це свідчать дані опитування, яке провела компанія Active Group.

Варто зазначити, що багато українців досі не помічали подібних випадків, а ті, хто помічали здебільшого, ставляться до цього швидше негативно. При цьому тих, хто "за" і тих, хто "проти", виявилося практично порівну.

Так, відповідаючи на запитання, чи траплялися вам випадки використання патріотичних символів комерційними брендами, респонденти відповіли так:

так, постійно — 23,4%;

так, іноді — 28,8%;

ні, не зустрічав — 40,1%;

складно відповісти – 7,6%.

Як ви ставитеся до використання таких патріотичних символів у назвах товарів?

дуже позитивно – 15,5%;

швидше позитивно — 26,6%;

швидше негативно — 26,8%;

дуже негативно – 19,0%;

складно відповісти – 12,1%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" з компанією Active Group.

Раніше ми писали, що якщо на початку війни такі пісні справді підтримували бойовий дух, то за рік трішки набридли, бо несуть лише поверхневі смисли. Підбірка співаків, що грішать байрактарщиною.