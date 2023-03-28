Де зараз ексглава СБУ Баканов: у Зеленського дали відповідь

Службова перевірка діяльності колишнього глави спецслужби вже проведена

Ексочільник Служби безпеки Іван Баканов, який є безпосереднім фігурантом кількох кримінальних справ, наразі перебуває на території України.

Таку інформацію у коментарі для "Укрінформу" озвучив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також представник президента у парламенті Федір Веніславський.

За його словами, службову перевірку діяльності Баканова, поки той знаходився на посаді голови СБУ, вже закінчили. Однак деталей не розповів, посилаючись на державну таємницю.

"Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави", – додав член оборонного парламентського комітету.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський звільнив Івана Баканова з посади очільника СБУ ще 17 липня 2022 року. Пізніше, вже 19 липня, уряд підтримав це рішення. Вже згодом, 7 лютого 2023 року Верховна Рада призначила на посаду голови відомства Василя Малюка, який виконував обов’язки керівника спецслужби після усунення Баканова.

Раніше "Телеграф" писав, що колишній голова СБУ Іван Баканов спільно з генпрокуроркою Іриною Венедиктовою у перші дні повномасштабного російського вторгнення перебували не на своїх робочих місцях у Києві. Як стало відомо згодом, вони знаходилися у Львові.