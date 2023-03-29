Москві приготуватися? Данілов заінтригував анонсом нових БПЛА - характеристики вражають

У нових дронів будуть вражаючі характеристики

Вже давно не секрет, що Україна нарощує кількість різних дронів у своїй армії. І ось Секретар РНБО анонсував появу у нашої країни БПЛА, які можуть літати на величезні відстані, і натякнув, що Москві слід приготуватися.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами Данілова йдеться про тисячі безпілотників, ударні дрони, які здатні долати відстані аж до 3 тисяч кілометрів. До свойого посту секретар РНБО додав знамениту фотографію літака Матіаса Руса — німецького пілота-аматора, який у день прикордонних військ СРСР 1987 року приземлився біля Червоної площі.

"Український рій" "імені Матіаса Руста" – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту понад 3000 км. 1987, червона площа, Москва, літак, Руст», — анонсує Данілов.

Варто зазначити, що росію та окуповані території України вже зараз і так повеніли найрізноманітніші невідомі БПЛА, які повсюдно влаштовують "бавовну". Втім, Україна, як правило, ніяк офіційно не коментує свою можливу причетність до цього.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ отримали перший український дрон Shark.

Також ми повідомляли, що ЗСУ отримали потужні дрони "Посейдон".