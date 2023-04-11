Допомога військовому у разі каліцтва: скільки платять і куди звертатись

Розмір грошової допомоги залежить від різних обставин

Військовослужбовці в Україні мають право на фінансову допомогу від держави, якщо отримали поранення чи травму у ході бойових дій. Уряд визначив суми виплат скаліченим військовим.

Як повідомляє сайт Аrmyinform, зазначена грошова допомога залежить від групи інвалідності і часу, коли військовим було отримано травму.

Якщо інвалідність бійця настала внаслідок контузії, травми, каліцтва, або захворювання, яке він набув під час виконання військових завдань (або ж інвалідність встановлена після звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, але не пізніше, аніж через три місяці після звільнення), фінансову допомогу виплачують у розмірі:

Для І групи інвалідності — 1 073 600 грн;

Для ІІ групи інвалідності 805 200 грн;

Для ІІІ групи інвалідності 671 000 грн.

Якщо військовий зазнав інвалідності в період, коли проходив службу або в наслідок захворювання в період проходження військової служби (або ж інвалідність встановлена після звільнення з військової служби внаслідок вищезазначених причин, але не пізніше, аніж через три місяці після звільнення) грошову допомогу виплачують у розмірах:

Для І групи інвалідності — 322 080 грн;

Для ІІ групи інвалідності — 241 560 грн;

Для ІІІ групи інвалідності — 187 880 грн;

Військовий юрист Ігор Сєрков пояснив, куди звертатись і які документи потрібні для отримання одноразової грошової допомоги військовому.

У разі, якщо військовослужбовець зазнав поранення під час проходження військової служби, необхідно звернутись до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил України чи до начальника ВЛК регіону в закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України з таким переліком документів:

направлення від військової частини або заяву (звільненим у запас) на проведення військово-лікарняної комісії;

паспорт громадянина України та його засвідчена копія;

усі наявні медичні документи, що характеризують стан здоров’я військовослужбовця до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення;

документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК, оригінали та їхні засвідчені копії;

довідка про обставини травми або її засвідчена копія та/або засвідчена копія Акта про нещасний випадок;

довідка про безпосередню участь в бойових діях;

посвідчення учасника бойових дій та його засвідчена копія;

якщо брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Слід уточнити, що рядовому чи сержанту складу необхідно пред’явити військовий квиток та його засвідчену копію, також довідку про проходження військової служби.

Для офіцерів ― посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його засвідчену копію, витяг з послужного списку;

Юрист додає, що для проходження ВЛК слід узяти у військовій частині службову та медичну характеристику, яка має бути підписана командиром і керівником медслужби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про майже 10 причин, через які військовий не отримає виплату у разі каліцтва чи поранення у ході бойових дій.