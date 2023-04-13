Виїхати з України стало ще складніше: що змінилося

Нововведення може стати проблемою для забудькуватих водіїв

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що багатьом українцям, як і раніше, заборонено виїзд за кордон. Втім ті громадяни, яким все ж таки доступна ця можливість, також тепер можуть зіткнутися з деякими труднощами.

Про це повідомляє "Апостроф".

Як відомо, для виїзду за кордон на своєму автомобілі українцю знадобляться такі документи: права, техпаспорт та страховку, які б відповідали міжнародному законодавству. Якщо вони підходять для виїзду до країн Європи, то страховку на авто доведеться оформляти спеціальну – так звану "Зелену карту".

При цьому у Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ) заборонили оформляти страховку для виїзду за кордон із "сьогодні на сьогодні". Також на "Зелену карту" більше не діють знижки із кешбеками. Тепер її можна купити з терміном дії, починаючи з наступного дня після покупки.

Нововведення може стати проблемою для забудькуватих водіїв, які виїжджають за кордон із "сьогодні на сьогодні". Тож навіть якщо він приїде на кордон, то без документів його не випустять, доведеться оформлювати "Зелену карту" та чекати на добу.

Для того, щоб пред’являти "Зелену карту" в інших країнах, документ потрібно роздрукувати та мати цей паперовий варіант.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібно взяти під час виїзду з України.

Також ми повідомляли, що названо ще одну категорію громадян, які не зможуть виїхати з країни.