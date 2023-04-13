Выехать из Украины стало еще сложнее: что изменилось

Нововведение может стать проблемой для забывчивых водителей

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, а это значит, что многим украинцам по прежнему запрещен выезд заграницу. Впрочем те граждане, которым все же доступна эта возможность, также теперь могут столкнуться с некоторыми трудностями.

Об этом сообщает "Апостроф".

Как известно, для выезда за границу на своем автомобиле украинцу понадобятся такие документы: права, техпаспорт и страховку, которые соответствовали бы международному законодательству. Если они подходят для выезда в страны Европы, то страховку на авто придется оформлять особую – так называемую "Зеленую карту".

При этом в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ) запретили оформлять страховку для выезда за границу с "сегодня на сегодня". Также на "Зеленую карту" больше не действуют скидки с кэшбеками. Теперь ее можно купить со сроком действия, начиная со следующего дня после дня покупки.

Нововведение может стать проблемой для забывчивых водителей, выезжающих за границу с "сегодня на сегодня". Так что даже если он приедет на границу, то без документов его не выпустят, придется оформлять "Зеленую карту" и ждать сутки.

Для того, чтобы предъявлять "Зеленую карту" в других странах, документ нужно распечатать и иметь этот бумажный вариант.

Напомним, ранее мы писали о том, какие документы нужно взять при выезде из Украины.

Также мы сообщали, что названа еще одна категория граждан, которые не смогут уехать из страны.