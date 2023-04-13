Українці – ельфи, але росіяни не орки: у путіна знайшли своє порівняння з героями Толкіна

За сюжетом "Володаря кілець" ельфи та хобіти ніколи не воювали, чого не скажеш про росіян та українців за всю історію існування

Окупанти, як і раніше, не визнають Україну самостійною і суверенною державою. Так, помічник президента росії Володимир Мединський назвав нашу країну "невід’ємною частиною руського миру", а українців та росіян порівняв з ельфами та хобітами відповідно.

Про це пише "Медуза", посилаючись на заяву Мединського в інтерв’ю РБК. Помічник путіна намагався провести паралелі між нинішньою війною та подіями у всім відомому романі "Володар перснів", але добряче помилився.

Мединський заявив, що ненависті до українців не відчуває, а навпаки виявляє симпатію до нашої країни. І, за його словами, між Україною та росією нема війни, оскільки наша країна це "частина руського міра", але є конфлікт колоніалістів.

"Я не відчуваю ненависті до українського народу та до України. Мені глибоко симпатичний український народ. <…> І я відчуваю величезну любов до цієї землі і до її історії, і до її героїчного минулого. Це частина російської землі. Україна — це невід’ємна частина руського миру… У нас нема конфлікту з Україною. У нас є, на жаль, конфлікт традиційних колоніалістів, які століттями будували успішні колоніальні імперії, з територією, яка не захотіла бути колонією. Нас хотіли зробити колонією з XVII ст., то одні, то другі, то треті", — сказав радник президента.

Також він додав, що частина українців "зазомбована ідеологією", а влада країни зараз нібито переписує історію. Потім він порівняв московитів із хобітами, а українців із ельфами.

"Це історичне фентезі. Московити — це хобіти. А вони (українці. — Ред.) ельфи. Це з цієї ж серії. Жодного стосунку до науки це не має", — сказав Мединський.

Хобіти та ельфи — це персонажі з роману та однойменного фільму "Володар перснів", а також герої повісті "Хоббіт, або Туди і назад" англійського письменника Джона Толкіна. Але ні в книзі, ні в екранізації хоббіти й ельфи не воювали. Більше того, хобіти — це домосіди і просто ненавидять пригоди, що прямо сказано одним із персонажів. Але цей опис є повною протилежністю росіянам, які активно підтримують звірства в Україні. На додаток до цього, за сюжетом ельфи мали потужну армію.

"Ми простий мирний народ, пригод не любимо. Бр-р-р, від них одни клопоти й неприємності! Ще, чого доброго, пообідати через них запізнишся", — сказав персонаж Більбо Беггінс у книзі "Хоббіт, або Туди й назад".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомий російський актор і путініст Іван Охлобистін визнав, що росіяни — це орки. Цим словом українці почали називати окупантів ледь не з перших днів війни. А навесні минулого року Охлобистін заявив, що росіяни, справді, поводяться як орки через те, що світ був недостатньо лагідний до них.