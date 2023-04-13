Украинцы - эльфы, но россияне не орки: у путина нашли свое сравнение с героями Толкина

По сюжету "Властелина колец" эльфы и хоббиты никогда не воевали, чего не скажешь про россиян и украинцев за всю историю существования

Оккупанты по-прежнему не признают Украина самостоятельным и суверенным государствам. Так, помощник президента россии Владимир Мединский назвал нашу страну "неотъемлемой частью русского мира", а украинцев и россиян сравнил с эльфами и хоббитами соответственно.

Об этом пишет "Медуза", ссылаясь на заявление Мединского в интервью РБК. Помощник путина пытался провести параллели между нынешней войной и событиями во всем известном романе "Властелин колец", но крупно ошибся.

Мединский заявил, что ненависти к украинцам не испытывает, а наоборот проявляет симпатию к нашей стране. И, по его словам, между Украиной и россией нет войны, так как наша страна это "часть русского мира", но есть конфликт колониалистов.

"Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. <…> И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира… У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией. Нас хотели сделать колонией с XVII века, то одни, то другие, то третьи", — сказал советник президента.

Также он добавил, что часть украинцев "зазомбированы идеологией", а власти страны сейчас якобы переписывают историю. Затем он сравнил московитов с хоббитами, а украинцев с эльфами.

"Это историческое фэнтези. Московиты — это хоббиты. А они ( украинцы — Ред.) эльфы. Это из этой же серии. Никакого отношения к науке это не имеет", — сказал Мединский.

Хоббиты и эльфы — это персонажи из романа и одноименного фильма "Властелин колец", а также герои повести "Хоббит, или Туда и обратно" английского писателя Джона Толкина. Но ни в книге, ни в экранизации хоббиты и эльфы не воевали. Более того, хоббиты домоседы и просто ненавидят приключения, что прямо сказано одним из персонажей. Но это описание полная противоположность россиянам, которые активно поддерживают зверства в Украине. Вдобавок к этому, по сюжету у эльфов была мощная армия.

"Мы простой мирный народ, приключений не жалуем. Бр-р-р, от них одно беспокойство и неприятности! Ещё, чего доброго, пообедать из-за них опоздаешь", — сказал персонаж Бильбо Бэггинс в книге "Хоббит, или Туда и обратно".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известный российский актер и путинист Иван Охлобыстин признал, что россияне — это орки. Этим словом украинцы начали называть оккупантов едва не с первых дней войны. А весной прошлого года Охлобыстин заявил, что россияне, действительно, ведут себя как орки из-за того, что мир был недостаточно ласков к ним.