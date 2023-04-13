"Злив" документів Пентагону: генерал розповів, що тепер робити Україні

США, Україна та росія використовуватимуть злиті в мережу дані по-своєму

В останні дні найгучнішою новиною світу стала серія "зливів" у мережу секретних документів Пентагону, які торкнулися, зокрема, й України.

Як розповів "Телеграфу" генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко, США, Україна та росія намагатимуться використовувати те, що відбувається, для досягнення своїх цілей.

Вашингтон шукатиме джерела витоку і намагатиметься не допустити їх у майбутньому, кремль — щоб використати це проти Заходу, а Україна може спробувати заплутати росіян хибними цілями.

"Ситуацію можна використовувати з вигодою для себе. Вдавати, що продовжуємо готувати наступальні дії плюс-мінус, як відображали дані, які стали загальнодоступними. Але насправді головного удару в результаті завдати там, де його точно не очікують", — сказав генерал.

Романенко зазначив, що подібна ситуація відбувалася під час Харківського контрнаступу, коли окупантів переконали у тому, що ЗСУ атакуватимуть на Херсонщині.

За його словами, зараз військово-політичне керівництво проводить найважчу інтелектуальну роботу на всіх рівнях, але при цьому так, щоб про реальний стан справ знала мінімальна кількість людей.

Генерал додав, що завжди розробляється кілька запасних планів чи варіантів дій.

"Наприклад, спочатку був головний і другорядний напрям. Але на головному противник виявився дуже сильним, ми застопорилися. Натомість просунулися на другорядному. Отже, слід саме туди направляти резерви, зробивши цей напрямок основним", — зазначив він.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Як ЗСУ наступати після "сливу" і чим відповідати на російські звірства – інтерв’ю з генералом Романенком

Як повідомлялося раніше, останніми днями в США сталася низка витоків даних, які призвели до гучних скандалів. У Пентагоні після цього повідомили, що це зливання може становити загрозу для національної безпеки США, а західних ЗМІ з’явилася інформація, що Україні довелося відкласти початок контрнаступу.