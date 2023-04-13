"Слив" документов Пентагона: генерал рассказал, что теперь делать Украине

США, Украина и россия будут использовать слитые в сеть данные по-своему

В последние дни самой громкой новостью мира стала серия "сливов" в сеть секретных документов Пентагона, которые затронули, в том числе, и Украину.

Как рассказал "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, США, Украина и россия будут пытаться использовать происходящее для достижения своих целей.

Вашингтон будет искать источники утечки и пытаться не допустить их в будущем, кремль — чтобы использовать это против Запада, а Украина может попытаться запутать россиян ложными целями.

"Ситуацию можно использовать с выгодой для себя. Делать вид, что продолжаем готовить наступательные действия плюс-минус, как отображали данные, ставшие общедоступными. Но на самом деле главный удар в итоге нанести там, где его точно не ожидают", — сказал генерал.

Романенко отметил, что подобная ситуация происходила во время Харьковского контрнаступления, когда оккупантов убедили в том, что ВСУ будут атаковать на Херсонщине.

По его словам, сейчас военно-политическое руководство проводит тяжелейшую интеллектуальную работу на всех уровнях, но при этом так, чтобы о реальном положении дел знало минимальное число людей.

Генерал добавил, что всегда разрабатывается несколько запасных планов или вариантов действий.

"К примеру, изначально было главное и второстепенное направления. Но на главном противник оказался очень силен, мы застопорились. Зато продвинулись на второстепенном. Значит, следует именно туда направлять резервы, сделав данное направление основным", — отметил он.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Как ВСУ наступать после "слива" и чем отвечать на российские зверства – интервью с генералом Романенко

Как сообщалось ранее, в последние дни в США произошел ряд утечек данных, которые привели к громким скандалам. В Пентагоне после этого сообщили, что этот слив может представлять угрозу для национальной безопасности США, а западных СМИ появилась информация, что Украине пришлось отложить начало контрнаступления.