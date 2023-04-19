"Це три моїх пенсії!": українка продала звичайну паску за 7500 гривень у TikTok (відео)

Мама вважає, що це дуже дорого

Киянка Анастасія змогла продати свою паску за порівняно величезні гроші. В рази більше, ніж весь великодній кошик середньостатистичного українця разом узятий.

Настя активно веде свою сторінку й ефіри в TikTok. Під час одного з таких показала спечені паски для родини.

"Свої пасочки я пекла для своєї родини. І під час стріму я отримала багато прохань, мовляв, я хочу спробувати. На що я сказала, що цей витвір мистецтва я можу продати, але це буде коштувати дорого. Я назвала ціну 7500, на що людина погодилася і придбала паску і ще яйце", — розповідає Мавка. За її словами, за яйце вона попросила 2500 грн. Тобто все разом вийшло 10 000 грн.

Як видно з відео — це звичайна перемащена шоколадною глазур'ю паска. Зверху різноманітні цукерки та батончики.

У коментарях люди розділилися на кілька таборів. Одні дивуються, як можна платити стільки грошей за великодню випічку. Цікавляться, хто міг заплатити стільки грошей. Інші підтримують дівчину, що вона змогла продати за велику ціну власні старання.

Мати дівчини також заявила, що це надто дорого, коли Настя запитала її про це. А ось тато сказав, що продав би за 20 тисяч. Нагадаємо, що у Києві пропонують орендувати будинок за неймовірні 30 тисяч доларів на місяць. Люди кажуть, що це ціна маленького пентхауса в Нью-Йорку.

Але "Телеграф" перевірив. Як виявилося, за 30 тисяч доларів ви можете дозволити собі розкішні апартаменти чи пентхаус у центрі міста. Ще й лишиться на авіаквитки туди й назад.