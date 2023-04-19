"Это три моих пенсии!": украинка продала обычную пасху за 7500 гривен в TikTok (видео)

Мама считает, что это очень дорого

Киевлянка Анастасия смогла продать свой кулич за сравнительно огромные деньги. В разы больше, чем вся пасхальная корзина среднестатистического украинца вместе взятая.

Настя активно ведет свою страницу и эфиры в TikTok. Во время одного из таких показала испеченные пасочки для ее семьи.

"Свои паски я пекла для своей семьи. И во время стрима я получила много просьб, мол, я хочу попробовать. На что я сказала, что это произведение искусства я могу продать, но это будет стоить дорого. Я назвала цену 7500, на что человек согласился и приобрел паску и еще яйцо", — рассказывает Мавка. По ее словам, за писанку она попросила 2500 грн. То есть, все вместе получилось 10 000 грн.

Как видно из видео – это обычная перемазанная шоколадной глазурью паска. Сверху всевозможные конфеты и батончики.

В комментариях люди разделились на несколько лагерей. Одни удивляются, как можно платить столько денег за пасхальную выпечку. Интересуются, кто мог заплатить столько денег. Другие поддерживают девушку, что она смогла продать за большую цену собственные старания.

Мать девушки также заявила, что это слишком дорого, когда Настя спросила ее об этом. А вот папа сказал, что продал бы за 20 тысяч. Напомним, что в Киеве предлагают арендовать дом за невероятные 30 тысяч долларов в месяц. Люди говорят, что это цена маленького пентхауса в Нью-Йорке.

Но "Телеграф" проверил. Как оказалось, за 30 тысяч долларов вы можете позволить себе роскошные апартаменты или пентхаус в центре города. Еще останется на авиабилеты туда и обратно.