Збірна України показала феноменальний результат на жіночій Олімпіаді з математики

На Олімпіаді з математики українки вибороли чотири медалі

У Словенії відбулася жіноча Олімпіада з математики — European Girls’ Mathematical Olympiad, а збірна України стала однією з найкращих за підсумками змагань.

Представниці нашої країни вибороли одну золоту та три срібні медалі в індивідуальному заліку, йдеться на сайті Олімпіади.

Краще за українок на турнірі виступили лише представниці Китаю, Австралії та США, при цьому наша збірна виявилася кращою серед європейських команд. Українки стали найкращими за сумою результатів кожної із чотирьох учасниць команди. Цікаво, що нашим власницям срібних медалей не вистачило до "золота" лише одного бала.

Участь в Олімпіаді взяли 213 конкурсанток та 151 команда з країн Європи.

Результати українок в індивідуальному заліку:

Поліна Генік – 38 балів, золото;

Ірина Романюк – 37 балів, срібло;

Євгенія Франкевич – 37 балів, срібло;

Марина Спектрова – 36 балів, срібло.

Мати учасниці змагань Євгенії Франкевич Людмила Франкевич у коментарі "Українській правді" заявила, що головний приз змагань — це визнання.

"Перемога нашої дівочої збірної України з математики – це вклад наших дітей у нашу велику перемогу, в яку ми всі віримо", - сказала вона.

Прокоментував гучну подію також відомий підприємець Петро Чернишов. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що нашу країну на Олімпіаді представляли дві киянки, одна харків’янка та одна уродженка Львова.

Раніше Телеграф писав, що в Україні можуть скоротити кількість шкільних предметів.