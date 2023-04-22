Сборная Украины показала феноменальный результат на женской Олимпиаде по математике

На Олимпиаде по математике украинки завоевали четыре медали

В Словении прошла женская Олимпиада по математике — European Girls' Mathematical Olympiad, а сборная Украины стала одной из лучших по итогам соревнований.

Представительницы нашей страны завоевали одну золотую и три серебряных медали в индивидуальном зачете, говорится на сайте Олимпиады.

Лучше украинок на турнире выступили лишь представительницы Китая, Австралии и США, при этом наша сборная оказалась лучшей среди европейских команд. Украинки стали лучшими по сумме результатов каждой из четырех участниц команды. Примечательно, что нашим обладательницам серебряных медалей не хватило до "золота" лишь одного балла.

Участие в Олимпиаде приняли 213 конкурсанток и 151 команда из стран Европы.

Результаты украинок в индивидуальном зачете:

Полина Геник – 38 баллов, золото;

Ирина Романюк – 37 баллов, серебро;

Евгения Франкевич – 37 баллов, серебро;

Марина Спектрова – 36 баллов, серебро.

Мать участницы соревнований Евгении Франкевич Людмила Франкевич в комментарии "Украинской правде" заявила, что главный приз соревнований — это признание.

"Победа нашей девичьей сборной Украины по математике – это вклад наших детей в нашу великую победу, в которую мы все верим", — сказала она.

Прокомментировал громкое событие также и известный предприниматель Петр Чернышов. На своей странице в Facebook он отметил, что нашу страну на Олимпиаде представляли две киевлянки, одна харьковчанка и одна уроженка Львова.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут сократить число школьных предметов.