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Складно зрозуміти мотивацію: аналітик спрогнозував, чи розгляне ВР скандальний закон про фейки

Автор
Юлія Закірова Юлія Закірова
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Парламентарі не ризикнуть підтримати сумнівну ініціативу
Парламентарі не ризикнуть підтримати сумнівну ініціативу. Фото picture-alliance.com

Політичні експерти скептично налаштовані щодо скандального законопроекту від "слуг народу".

Скандальний законопроєкт №9223, який передбачає кримінальну відповідальність за розповсюдження дезінформації фейковими обліковими записами в соцмережах, ймовірно, не буде ухвалений.

Про це "Телеграфу" заявили одразу два експерти, котрі обговорювали перспективи скандальної ініціативи з парламентарями.

Законопроєкт викликав бурхливу реакцію серед українців, адже частина суспільства вбачає у таких змінах намагання уряду запровадити цензуру та накласти табу на критику влади й армії.

Розвиток подібних тенденцій під час війни може стати серйозним дестабілізаційним фактором і призвести до вибуху невдоволення серед громадян, які вже понад рік замовчують свої претензії до влади, аби не розхитувати внутрішню ситуацію в надскладний для країни період.

За словами, ексспівробітника СБУ, консультанта ВР України з питань національної безпеки та оборони Івана Ступака, решта парламентарів добре усвідомлюють ймовірні наслідки ухвалення законопроєкту №9223 і навряд чи підтримають ініціативу своїх колег.

"Дуже маловірогідно, що цей законопроєкт буде ухвалено. Складно зрозуміти, якою була мотивація депутатів, що внесли даний документ на розгляд і підписалися під ним, але далі йому руху, скоріше за все, не дадуть. В іншому випадку, чим наше законодавство відрізнятиметься від російського з його репресивними законами й переслідуванням інакомислення?", — каже Іван Ступак в коментарі "Телеграфу".

За словами політичного експерта аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петра Олещука, законопроєкт про покарання за розповсюдження дезінформації в мережі є виключно особистою ініціативою декількох депутатів і не повинен сприйматися як офіційна позиція української влади загалом.

Зокрема, політолог нагадав, що раніше автор документа Георгій Мазурашу пропонував змінити текст національного гімну України "на більш оптимістичний", що змусило втрутитися в ситуацію самого президента, який своєю чергою закликав парламентарів "не виставляти себе дурнями".

"Я обговорював законопроєкт про ботів та фейки в соцмережах з іншими депутатами й поділяю їхню думку про те, що він не пройде навіть етап розгляду комітетом ВР. Дана ініціатива не може мати підтримки з боку більшості в українському уряді, адже ми претендуємо на членство в ЄС, перебуваємо за крок до переговорів щодо цього процесу, тому питання обмеження свободи слова стане дуже болючим в цих умовах", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Більше подробиць читайте у матеріалі "Телеграфа": Хочуть "як на росії"? Чому нардепам раптом закортіло карати за критику влади у соцмережах.

Теги:
#Верховна Рада #Законопроект #Фейки #Ботоферма