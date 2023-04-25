Сложно понять мотивацию: аналитик спрогнозировал, рассмотрит ли ВР скандальный закон о фейках

Политические эксперты скептически настроены по поводу скандального законопроекта от "слуг народа".

Скандальный законопроект №9223, предусматривающий уголовную ответственность за распространение дезинформации фейковыми учетными записями в соцсетях, вероятно, не будет принят.

Об этом "Телеграфу" заявили сразу два эксперта, обсуждавших перспективы скандальной инициативы с парламентариями.

Законопроект вызвал бурную реакцию среди украинцев, ведь часть общества видит в таких изменениях попытки правительства ввести цензуру и наложить табу на критику власти и армии.

Развитие подобных тенденций во время войны может стать серьезным дестабилизационным фактором и привести к взрыву недовольства среди граждан, уже больше года умалчивающих свои претензии к власти, чтобы не расшатывать внутреннюю ситуацию в сверхсложный для страны период.

По словам экс-сотрудника СБУ, консультанта ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Ступака, остальные парламентарии хорошо осознают вероятные последствия принятия законопроекта №9223 и вряд ли поддержат инициативу своих коллег.

"Очень маловероятно, что этот законопроект будет принят. Сложно понять, какова была мотивация депутатов, внесших данный документ на рассмотрение и подписавшихся под ним, но дальше ему движения, скорее всего, не дадут. В противном случае, чем наше законодательство будет отличаться от российского с его репрессивными законами и преследованием инакомыслия?", — говорит Иван Ступак в комментарии "Телеграфу".

По словам политического эксперта аналитического центра "Объединенная Украина" Петра Олещука, законопроект о наказании за распространение дезинформации в сети является исключительно личной инициативой нескольких депутатов и не должен восприниматься как официальная позиция украинской власти в целом.

В частности, политолог напомнил, что ранее автор документа Георгий Мазураш предлагал изменить текст национального гимна Украины "на более оптимистичный", что заставило вмешаться в ситуацию самого президента, который в свою очередь призвал парламентариев "не выставлять себя дураками".

"Я обсуждал законопроект о ботах и фейках в соцсетях с другими депутатами и разделяю их мнение о том, что он не пройдет даже этап рассмотрения комитетом ВР. Данная инициатива не может иметь поддержки со стороны большинства в украинском правительстве, ведь мы претендуем на членство в ЕС, находимся в шаге от переговоров по этому процессу, поэтому вопрос ограничения свободы слова станет очень болезненным в этих условиях", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Больше подробностей читайте в материале Телеграфа: Хотят как на россии? Почему нардепам вдруг захотелось наказывать за критику власти в соцсетях .