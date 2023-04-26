Куди звертатися переселенцям, якщо у гуртожитку непридатні умови - відповідає юрист

В Україні фіксують масові порушення умов проживання для ВПО та військовослужбовців

Останні перевірки житлових фондів для ВПО виявили, що у багатьох гуртожитках умови не відповідають вимогам. Більшість приміщень уражені грибком і пліснявою, а переселенцям не вистачає елементарних меблів. І це при тому, що багато людей стикнулися з тим, що не можуть отримати виплати, як ВПО.

"Телеграф" звернувся до юридичної компанії, щоб дізнатися до кого адресувати скарги та як боротися за покращення умов з компетентними органами.

Як розповів адвокат Микола Максимов, відповідальність за умови лежить на місцевій владі. Саме міські та селищні ради обирають які приміщення надати для ВПО. Вже контролем цільового використання виділених приміщень та ремонтом займається балансоутримувач будинку (ред. — власник відповідного майна).

"Загалом ці житлові приміщення надаються переселенцям у тимчасове користування на строк до одного року. Строк можна продовжити якщо ваш статус за цей час не змінився або якщо ви не набули іншого місця проживання. Звісно, що житло надається безкоштовно, єдина оплата яку вони можуть вимагати — комунальні послуги. Окрім того, переселенцям зобов'язані надати лише придатні для проживання житлові приміщення. Якщо органи місцевого самоврядування цього не виконують, то потрібно писати заяви та боротися за зміни. За законом, вони зобов’язані забезпечувати ремонт власним коштом. Про це говорить Житловий кодекс в ст. 15, 16", — відповідає Максимов.

Юристи рекомендують при порушенні санітарних чи технічних норм найперше визначити хто є власником або ж управителем відповідного житлового приміщення. Також з’ясувати, хто є його балансоутримувачем.

Для цього на сайті "Кабінету електронних послуг" зі свого акаунту треба зайти у "Державний реєстр речових прав на нерухоме майно". Далі – вибрати опцію "Отримати інформаційну довідку" і шукати інформацію про об'єкт нерухомого майна.

Для розв'язання питання й покращення житлових умов звернутися із письмовими запитами до власників житлових приміщень, а також їх балансоутримувачів. Хоча не завадить писати й до Мінреінтеграції, адже одним з повноважень цього органу є захист конституційних прав і законних інтересів внутрішньопереміщених осіб.

Детальніше про проблеми з місцями проживання людей, котрі втікли від війни та позбулися житла, читайте в матеріалі "Телеграфу": Тіснота, пліснява та сморід: в яких умовах виживають біженці в Україні та хто за це має відповісти