Деяким українцям підвищать пенсії у травні: хто отримає збільшення

Виплата перерахованих пенсій буде здійснюватися починаючи з червня

В Україні триває весняний перерахунок пенсійних виплат. У травні надбавку до своєї пенсії має отримати ще одна категорія українців.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Йдеться про працюючих пенсіонерів, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії отримали 24 місяці страхового стажу.

"З урахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, отримані у тому числі, по лютий поточного року, та те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування до 10 травня, перерахунок працюючих пенсіонерів проводиться у травні", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що виплата перерахованих пенсій буде здійснюватися починаючи з червня та з доплатою за квітень та травень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у кого з українських пенсіонерів можуть забрати виплати.

Також ми повідомляли, що в українців буде можливість підняти собі чи комусь розмір пенсії.