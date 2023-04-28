Дещо не обговорювали: Зеленський розкрив деталі розмови із Сі Цзіньпіном

Зеленський вважає важливою розмову з лідером Китаю

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном і розповів, чи обговорював із ним особисту зустріч.

Про це він розповів під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

За словами Зеленського, вони не обговорювали з головою компартії Китаю можливу зустріч, натомість йшлося про формулу миру, звільнення полонених, ядерну безпеку, експорт зерна та ймовірність постачання росії зброї.

"У нас відбулася важлива розмова (з Сі Цзіньпіном — Ред.). Щодо майбутніх зустрічей — про це не говорили", — сказав президент.

Крім того, президент підкреслив, що під час розмови закликав лідера Китаю допомогти у поверненні полонених українців і депортованих росією дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо Сі насправді зателефонував Зеленському. У ЄС висловили свою думку щодо телефонної розмови двох лідерів.

Також ми повідомляли про те, як на Заході відреагували на переговори Зеленського та Сі. На думку аналітиків, зараз Пекін гостро зосереджений на зміцненні зв’язків із Європою на тлі погіршення відносин зі Сполученими Штатами, а отже, в розрахунках Китаю є більше рушійних сил, аніж просто мир.