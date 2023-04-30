Ховати теплі речі поки що зарано: синоптик здивувала прогнозом погоди на травень

Синоптик не порадувала прогнозом на перший тиждень травня

Весняна погода не тішить українців і, судячи з прогнозів, такий стан справ перекинеться і на травень. Да так, що він почнеться прямо з заморозків.

Про це свідчить прогноз синоптика Наталії Діденко.

За її словами, травень в Україні розпочнеться із заморозків і найближчої ночі вони дістануться до західних і північних регіонів.

"Дійдуть до Вінницької області, а ось північну Сумщину можуть хіба що налякати — тут менша ймовірність", — каже синоптик.

На решті території України вночі +3+8 градусів, вдень +11+15 градусів, на Закарпатті та Одеській області +15+20 градусів.

1 травня дощі пройдуть на Лівобережжі України, решта території — у сухій погоді.

"Вітер буде північних напрямків, рвучкий, некомфортний", — додає Діденко.

Вночі 1 травня у Києві, за прогнозом Діденко, очікується близько +3+5 градусів, місцями заморозки, вдень близько +14 градусів.

"Найтепліші дні — вівторок, середа, плануйте щось хороше) 4-5 травня на півночі та заході очікується похолодання. Наступними вихідними буде холодно, проте на сході та півдні — втримається тепла погода, до +15+20 градусів", — прогнозує вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик розповів, коли прийде літнє тепло.